 

Украина рассчитывает договориться о макрофинансовой помощи от ЕС в первой половине года – вице-премьер Стефанишина

04.01.2022, 16:08, Новости дня
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Вице-премьер подчеркнула, что эта программа является понятным и стабильным механизмом получения средств.

“Это одна из наиболее стабильных финансовых программ, которая из года в год позволяет планировать соответствующие расходы на развитие. Кроме того, мы уже выстроили определенную практику согласования с Европейским Союзом условий получения каждого транша такой макрофинансовой помощи”, – сказала Стефанишина.

По ее словам, Украина выполнила все условия и получила денежные средства в полном объеме в рамках предыдущей, пятой программы.

“Мы не имели представления, нужна ли нам шестая программа, когда подписывали соглашение о пятой программе, но сейчас мы точно можем сказать, что мы наладили понятный процесс взаимодействия с ЕС… Мы готовы к шестой программе. Мы надеемся, что следующая программа макрофинансовой помощи будет заключена уже в первой половине 2022 года”, – заявила она.

Контекст:

В апреле 2020 года Еврокомиссия решила выделить Украине €1,2 млрд финансовой помощи, “чтобы помочь справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса”. 

Первый транш размером €600 млн Украина получила в декабре 2020 года, второй – в октябре 2021 года. Это была пятая по счету программа макрофинансовой помощи Украине от ЕС.

В целом Украина в 2014-2021 году получила в рамках реализации пяти программ €5,01 млрд кредитной помощи от ЕС, сообщали в Минфине Украины. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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