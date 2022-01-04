Росморречфлот раскрыл подробности о застрявшем во льдах Охотского моря судне
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Сообщившее о бедствии грузовое судно «Григорий Ловцов» в Охотском море, попало в ледовое сжатие, сообщили в Росморречфлоте.
«Судно частного судовладельца… Попало в ледовое сжатие в Охотском море. Капитан дал сигнал бедствия с просьбой снять экипаж, поскольку опасается за безопасность людей. Южно-Сахалинск нас координирует», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
На борту судна находится восемь человек, оно перевозило внедорожник. Сейчас готовится к вылету вертолет, он долетит до поселка Чумикан, дозаправится и постарается забрать экипаж судна за один проход.
В районе инцидента установились минусовые температуры.
Ранее сообщалось, что экипаж грузового судна в Охотском море подал сигнал бедствия для эвакуации из-за ледообразования.
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