 

Росморречфлот раскрыл подробности о застрявшем во льдах Охотского моря судне

04.01.2022, 15:40, Новости дня
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Сообщившее о бедствии грузовое судно «Григорий Ловцов» в Охотском море, попало в ледовое сжатие, сообщили в Росморречфлоте.

«Судно частного судовладельца… Попало в ледовое сжатие в Охотском море. Капитан дал сигнал бедствия с просьбой снять экипаж, поскольку опасается за безопасность людей. Южно-Сахалинск нас координирует», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

На борту судна находится восемь человек, оно перевозило внедорожник. Сейчас готовится к вылету вертолет, он долетит до поселка Чумикан, дозаправится и постарается забрать экипаж судна за один проход.

В районе инцидента установились минусовые температуры.

Ранее сообщалось, что экипаж грузового судна в Охотском море подал сигнал бедствия для эвакуации из-за ледообразования.



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