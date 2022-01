В Израиле потерпел крушение военный вертолет, погибли люди

Сообщается, что полет был тренировочным. Два офицера ЦАХАЛ погибли, один получил ранения средней степени тяжести.

2 IDF officers were killed and 1 moderately injured when an IAF maritime helicopter crashed into the Mediterranean Sea off the coast of Haifa during a training flight last night.

We send our heartfelt condolences to the families of the two pilots who lost their lives.

— Israel Defense Forces (@IDF) January 3, 2022

LTC Erez Sachyani, Dep. Commander of Ezer Weizman Ramat David Airbase, age 38, married & father of 3.

Maj. Chen Fogel, helicopter pilot in the 193rd Squadron, age 27.

They are the 2 pilots killed in the helicopter crash near Haifa last night.

May their memories be a blessing. pic.twitter.com/MSVwLVnmPm

— Israel Defense Forces (@IDF) January 4, 2022

По словам бригадного генерала Амира Лазара, военно-морской вертолет Eurocopter AS565 Panther вылетел в тренировочный полет около 20.00 и рухнул через час, пишет Haaretz.

Начато расследование инцидента. Командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин приказал пока не выпускать в небо все вертолеты того же типа, что и попавший аварию.

Хотя причина крушения еще неизвестна, в ВВС заявили, что это была техническая неисправность, а не нападение, сообщает Times of Israel.

