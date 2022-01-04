Четыре тела найдены в запертой изнутри квартире в Ивановской области

В Ивановской области в квартире были обнаружены четыре тела без внешних признаков насильственной смерти, сообщило УМВД по региону.

«В Тейкове в квартире найдены четыре мертвых тела… Внешних признаков насильственной смерти нет», – передает сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что дверь была заперта изнутри, признаков загазованности помещения нет.

В СУСК по региону сообщили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее тело женщины с резаной раной шеи обнаружили в общественном туалете на территории «Нескучного сада» в парке Горького в Москве.