 

Четыре тела найдены в запертой изнутри квартире в Ивановской области

04.01.2022, 12:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Ивановской области в квартире были обнаружены четыре тела без внешних признаков насильственной смерти, сообщило УМВД по региону.

«В Тейкове в квартире найдены четыре мертвых тела… Внешних признаков насильственной смерти нет», – передает сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что дверь была заперта изнутри, признаков загазованности помещения нет.

В СУСК по региону сообщили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее тело женщины с резаной раной шеи обнаружили в общественном туалете на территории «Нескучного сада» в парке Горького в Москве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Стерненко заявил, что СБУ завершила досудебное расследование по делу о нападении на него

18.03 / Команда Mail.Ru Group использовала искусственный интеллект для снижения потребления электроэнергии

18.10 / Финская газета назвала причиной смерти Пушкина туберкулез

03.10 / Премьеру фильма-расследования о “тесных связях” Зеленского с олигархом сорвали за несколько часов до показа – журналист

04.03 / Судья Емельянов заявил, что его увольнение незаконно

09.11 / Стало известно о нападении экс-зампреда правительства Ингушетии на врачей в Москве

14.05 / “Весна пришла”. Зеленский записал видео об итогах заседания СНБО

16.12 / Конгресс узбеков рассказал, что мешает мигрантам вернуться в Россию

07.09 / Саакашвили cогласился стать премьером Грузии

02.12 / Меркель объявила о продлении карантина в Германии до 10 января

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика