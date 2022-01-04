 

Прокачка российского газа через Украину в Словакию снизилась

04.01.2022, 10:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Транзит российского газа через Украину в Словакию снижается уже третий день подряд, упал накануне более чем на 25%, свидетельствуют данные словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.

Прокачка российского газа через точку соединения Ужгород – Вельке Капушаны, пограничный пункт между Украиной и Словакией, сократился с 35,5 миллиона кубометров (2 января) до 26,1 миллиона кубометров (3 января) – на 26,6%, сообщает РИА «Новости». 

Накануне сообщалось, что транзит российского газа через Украину в Словакию упал почти на 30%.

31 декабря показатель достиг 83,8 миллиона кубометров, а в первый день 2022 года упал до минимального за два месяца значения, сократившись почти на 40%

При этом транзит российского газа в Словакию в ноябре колебался в диапазоне 42,7-94,5 млн кубометров в сутки, а в декабре – 69,1-90,2 млн кубометров.

Снижение поставок происходит на фоне того, что Газпром почти две недели не бронирует мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу в Германию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

10.08 / В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Беларуси после высказываний Лукашенко

05.06 / Арахамия ожидает “тысячи поправок” к законопроекту об олигархах

12.10 / Леонид Волков: «Три часа шока и 45 часов организационной работы»

22.12 / Британские ученые заявили, что дети так же восприимчивы к заражению новым штаммом коронавируса, как и взрослые

11.06 / Трамп выразил надежду на способность Байдена не уснуть на встрече с Путиным

10.07 / Нефть подешевела на опасениях по замедлению восстановления спроса

21.10 / Успешный конец сезона — французские гостиницы ожидают наплыв туристов на праздниках

13.05 / Принц Гарри рассказал о первом конспиративном свидании с Маркл, сравнив свою жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке

02.06 / Активисты потребовали от “Свободы” исключить из партии Мирошниченко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика