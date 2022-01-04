Канадский суд постановил взыскать с Ирана $84 млн семьям пассажиров сбитого самолета МАУ

Cудья Эдвард Белобаба принял во внимание тот факт, что ракеты, сбившие самолет МАУ, были выпущены в то время, когда в этом районе не было вооруженного конфликта. В связи с этим он счел действия Ирана террористическим актом, который лишает эту страну иммунитета против гражданского судопроизводства со стороны другого государства.

В то время, как закон об иммунитете защищает иностранные страны от гражданских судебных исков со стороны других государств, закон о правосудии для жертв терроризма предусматривает исключение в тех случаях, когда ущерб вызван террористической деятельностью.

“Суд хорошо понимает, что компенсация ущерба не вернет погибших людей. Денежная компенсация – единственное средство правовой защиты, которое может предоставить гражданский суд”, – отметил судья.

Контекст:

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.

Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.

16 декабря международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета МАУ потребовала, чтобы иранская сторона до 5 января 2022 года подтвердила свою готовность участвовать в переговорах по компенсации.

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