 

“Обязательно ноги раздвигать?”, “Наверное, заодно и гинеколог приехал”. Волочкова показала растяжку и как ей пилят ногти на ногах

04.01.2022, 10:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Она сообщила, что салон теперь выезжает на дом.

“Так удобно! Все в одном флаконе!” – отметила балерина.

В ролике показали, как Волочкова встречала мастеров у себя дома. Там они подпилили ногти на ногах. После этого балерина перед камерой села на поперечный шпагат.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“А в салоне ногтевого сервиса обязательно ноги раздвигать?” – спросил benjamy24.

“Наверное, заодно и гинеколог приехал”, – отметила tatiana.lisichka.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / США убили беспилотником в Сирии двух главарей “Аль-Каиды”

22.10 / Львов отказался выдавать в Россию останки агента НКВД Кузнецова, несмотря на решение суда

23.12 / Песков рассказал о подъеме экономики после пандемийного шока

10.11 / Путин отметил мужество Пашиняна и Алиева

28.04 / США решили отдать другим странам 60 млн доз вакцины AstraZeneca

01.03 / CNBC – Китай способен удвоить ВВП к 2035 году, подтверждают эксперты

12.08 / ЕС пригрозил Лукашенко ухудшением отношений и санкциями

27.04 / Еще рано верить заявлениям России об отводе войск – Пентагон

13.05 / Путин поздравил РКС с 75-летием

31.12 / “Я абсолютно счастлива”. Loboda в прозрачных штанах похвасталась титулами от запрещенных в Украине российских соцсетей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика