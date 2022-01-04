 

Мать задержанного украинского режиссера Лавренчука: Надеюсь, Италия не выдаст его России

04.01.2022, 10:12, Новости дня
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Она отметила, что в последний раз общалась с сыном 15 декабря. По ее словам, режиссер через итальянский Неаполь возвращался из Тель-Авива во Львов.

“Он в Италию специально не уехал, летел из Тель-Авива во Львов с пересадкой в Неаполе. Я знаю, что сын имеет поддержку украинского консульства, у него есть итальянский адвокат. Как нам рассказал консул, Евгений – в боевом настроении. Я не могла представить такую ситуации, которая произошла с сыном”, – рассказала мать задержанного.

Лавренчука задержали в Италии в связи с запросом России о его экстрадиции еще 17 декабря 2021 года, но известно об этом стало 3 января – экс-замминистра культуры и информационной политики Украины Ирина Подоляк писала, что родственники Лавренчука не разглашали информацию, чтобы не навредить ему.

Детали дела не публикуют, но известно, что Россия обвиняет режиссера в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ.

Контекст:

Театральный режиссер Евгений Лавренчук родился в 1982 году во Львове. Он ученик покойного режиссера Романа Виктюка. В 2000-х учился и работал в России. Был соучредителем Польского театра в Москве. После начала войны в 2014-м уехал в Украину, так как считал неприемлемым оставаться “в логове врага”. В марте 2018 года был назначен главным режиссером Одесского национального театра оперы и балета. В марте 2021 года контракт с ним закончился и руководство театра отказалось его продолжать. 

Лавренчук – первый лауреат государственной театральной премии Украины имени Леся Курбаса за оперную постановку (La Traviata), лауреат ІІІ Всеукраинского театрального фестиваля-премии GRA.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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