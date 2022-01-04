Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и укрепился к евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 0,75 копейки, курс евро снизился на 11 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 0,75 копейки и составил 74,55 рубля. Курс евро снизился на 11 копеек – до 84,15 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов показал нейтральную динамику к доллару и подешевел к евро.