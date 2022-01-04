 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и укрепился к евро

04.01.2022, 7:18, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 0,75 копейки, курс евро снизился на 11 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 0,75 копейки и составил 74,55 рубля. Курс евро снизился на 11 копеек – до 84,15 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов показал нейтральную динамику к доллару и подешевел к евро.



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