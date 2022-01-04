 

Эрдоган заявил о рекордных показателях экспорта Турции

04.01.2022, 5:50, Новости дня
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Турция в 2021 году установила абсолютный рекорд по объему экспорта – 225,36 млрд долларов, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

«По сравнению с предыдущим (2020) годом в 2021 году объем экспорта вырос на 32,9% и составил 225,36 млрд долларов. Это рекорд», – цитирует ТАСС президента.

Ранее президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили российские предложения по гарантиям безопасности, ситуацию в Закавказье, Сирии и Ливии. 



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