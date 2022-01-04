Президент Ботсваны заразился коронавирусом

Президент Ботсваны Мокветси Масиси заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, его обязанности будет временно исполнять вице-президент.

«Администрация президента хотела бы проинформировать граждан о том, что его Его Превосходительство президент республики Ботсвана доктор Мокветси Эрик Кибетсве Масиси находится на обязательной самоизоляции в своей резиденции. Эта необходимость была вызвана положительным результатом теста на COVID-19», – приводит РИА «Новости» заявление правительства страны.

Отмечается, что никаких симптомов у 59-летнего президента не наблюдается, однако он остается под наблюдением врачей. Вице-президент Сламбер Тсогване будет исполнять обязанности главы государства в период самоизоляции Масиси.

Ранее министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус.