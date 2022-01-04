Таран: Ядерное разоружение никак не помогает избежать войны. И в Украине это знают как нигде

Пять государств выступили с общим заявлением о необходимости предотвратить ядерную войну. Признанные владельцы ядерного оружия – США, Китай, Россия, Великобритания и Франция – в очередной раз подтвердили, что “ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести”. Также в очередной раз подписанты подчеркнули, что остаются приверженными Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Собственно, заявление готовили как раз к завтрашней конференции в Нью-Йорке, посвященной действию ДНЯО. Но из-за того, что конференцию отложили из-за COVID, заявление обнародовали уже сейчас.

Хотя в Кремле поспешили заявить, что заявление подготовили исключительно по инициативе РФ.

Впрочем, если речь идет о глобальной безопасности, такие заявления имеют скорее ритуальное, а не практическое значение.

1. Ведь ядерное оружие уже давно не является эксклюзивом пяти стран. Несмотря на ДНЯО, им уже владеют Индия, Пакистан, КНДР и, возможно, Израиль.

2. Неядерное оружие не является главной причиной войн и конфликтов. Более того, локальных конфликтов становится больше, а объемы мировой торговли обычным оружием увеличиваются каждый год.

3. Ядерное разоружение аж никак не помогает избежать войны. Даже наоборот: те страны, которые отказываются от ядерного оружия или перспектив его разработки, только поощряют агрессора. И в Украине это знают как нигде.

Источник: Sergiy Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—