 

Призерам зимней Олимпиады в Пекине будут вручать связанные вручную букеты

04.01.2022, 0:40, Новости дня
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Церемонию награждения спортсменов, которые займут призовые места во время Олимпийских игр, основали на теме “Лед и снег, слава и честь”. Согласно разработанной концепции, победителям вручат букеты, связанные вручную, а олимпийский пьедестал, подставки для медалей и подносы будут выполнены в небесно-голубом цвете.

* #Beijing2022 #Olympics and #Paralympics Winter Games #VictoryCeremonies will be accompanied by stunning sky-blue podiums and exquisite hand-knitted bouquets, featuring #sustainability in their design. We’re looking forward to cheering for all the outstanding athletes! * pic.twitter.com/C8IAONMClq

— Beijing 2022 (@Beijing2022) January 2, 2022

Контекст:

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года, XIII зимние Паралимпийские игры – с 4-го по 13 марта.

Как отмечали в МОК, Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

Кроме того, на Олимпиаде 2022 спортсменам рекомендовали свести к минимуму физическое взаимодействие друг с другом.

В декабре 2021 года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о принятом администрацией США решении не отправлять высших должностных лиц правительства на Олимпиаду в связи с притеснениями уйгуров в Китае. При этом американские спортсмены будут участвовать в соревнованиях, как обычно.  К дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады присоединились Канада, Новая Зеландия, Австралия и Великобритания.

15 декабря президент РФ Владимир Путин во время видеозвонка с председателем Китая Си Цзиньпином заявил, что посетит открытие зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году. 

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан. В МИД Китая дипломатический бойкот Олимпийских игр со стороны США назвали “вопиющей политической провокацией”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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