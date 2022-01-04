 

Байден не мог выйти из самолета из-за непогоды. Видео

04.01.2022, 0:40, Новости дня
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Глава Белого дома вернулся в Вашингтон после новогодних каникул в штате Делавер. Трап, который подъезжал к самолету, застрял в снегу, из-за этого Байден полчаса не мог покинуть борт. Ему пришлось ждать 30 минут, пока сотрудники аэропорта расчистили взлетную полосу.

Из-за погодных условий Белый дом отменил ежедневный брифинг для прессы, который должен был стать первым в этом году.

Видео опубликовано в YouTube Data Tree. На нем запечатлен момент, когда Байден по трапу спустился к машине.

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Видео: Data Tree / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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