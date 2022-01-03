 

В Минобороны Турции анонсировали встречу с США по проблеме поставок F-35

03.01.2022, 20:01, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Турция и США планируют обсудить проблему по F-35 в ходе встречи в начале 2022 года, скорее всего, она пройдет в Вашингтоне, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Что касается вопроса по F-35, делегация США прибыла в Турцию в октябре по этому вопросу. Наша делегация в начале года еще раз обсудит этот вопрос. Эта встреча, скорее всего, состоится в Вашингтоне. Мы четко заявили о своей позиции американской стороне, ждем результатов», –цитирует Акара газета «Huriyyet», передает РИА «Новости».

Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Эрдоган сообщил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джо Байден пообещал ему приложить все усилия, чтобы убедить сенат США в продаже F-16.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / Путин наградил школьницу, погибшую при попытке спасти подругу

29.07 / “Проблема не во мне, проблема в тебе”. аlyona alyona заявила о завершении отношений, которые “приносят много вреда”

11.12 / РЖД обещает улучшить связь LTE на своих объектах

29.09 / На реконструкцию водовода в Оренбургской области выделено более 200 млн рублей

01.12 / Одобрены проекты документов для рассмотрения на сессии совета ОДКБ

28.09 / Дебютировала новая вариация Chevrolet Onix

24.04 / “Тищенко – молодец. Отвечать будет только администрация гостиницы и ресторана”. Глава киевской Госпродпотребслужбы о вечеринке нардепа

28.10 / Новые препараты от COVID начали разрабатывать в России

06.08 / Первым делом Ефремов попросил закурить. Эксклюзивное интервью свидетеля ДТП

14.02 / Россия увеличила поставки электроэнергии на Украину по заявке Киева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика