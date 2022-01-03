 

Экс-глава «Нафтогаза» высказался о возможном воровстве российского газа Украиной

03.01.2022, 20:01, Новости дня
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Украина не сможет обойтись без существенных объемов импорта газа в первом квартале, сообщил экс-глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Оценки необходимого объема импорта колеблются от 2 до 3 млрд кубометров за указанный период, но уже сейчас очевидно следующее: главным фактором, который определит ситуацию на украинском рынке газа в 2022 году, станет размер ущерба, который мы как государство получим в первом квартале», – приводит его слова интернет-издания ZN.ua, передает РИА «Новости».

По словам Коболева, есть два варианта развития событий. Первый – государству придется изыскать от 2 до 6 млрд долларов в той или иной форме на поддержку крупнейшей государственной компании. Второй – «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов в стране

Коболев отметил, что ущерб по итогам квартала при оптимистичном сценарии развития событий будет только финансовым, речь идет о сумме от 1,5 до 5,3 млрд долларов.

А по второму варианту неизбежен «отбор российского газа из транзитного потока, так как отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным».

«Реакцию россиян на несанкционированный отбор (или, проще говоря, воровство) газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта, подписанного в декабре 2019 года», – считает он.

Также Коболев исключил вариант возобновления импорта газа напрямую из РФ этой зимой. 



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