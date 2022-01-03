“Полину схватил за задницу очень статусный человек”. Юлия Ауг рассказала, как дочь-актриса отреагировала на домогательства

“Полину схватили за задницу на съемочной площадке. Это был человек, который старше. И очень статусный человек. Что сделала Полина? Я к тому, насколько это решается спокойно и цивилизованно. Что сделал мой ребенок? Мой ребенок пошел к продюсеру и об этом рассказал. С этим человеком ничего особенного не было – его никто не уволил, не убрал, но человек больше к Полине не подходил”, – рассказала актриса.

Юлия Ауг не стала называть имени того, кто домогался ее дочери, и не указала, на съемках какой картины произошел инцидент.

ВИДЕОВидео: Синдеева / YouTube

Контекст:

Полина Ауг – единственная дочь Юлии Ауг. Она родилась в 1995 году. Имя ее отца Юлия Ауг не разглашает. Дочь актрисы в 2018 году окончила Российский институт театрального искусства.

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