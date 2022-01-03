 

“Почему Алла одна?”, “Собирается поджигать”. В сети обсуждают поведение Пугачевой во время новогодней речи Путина. Видео

03.01.2022, 17:16, Новости дня
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Она крупным планом показала, как ее муж, дети Галкина и Пугачевой, а также другие гости слушают по телевизору поздравление президента РФ Владимира Путина.

В кадр также попала и сама Пугачева – она стояла отдельно от гостей в углу комнаты возле столика с бокалами и зажигала бумажку. Увидев реакцию певицы на то, что ее снимают, Проскурякова тут же сместила фокус камеры влево.

“Алла наготове с бумажкой. Молодец, желание пусть сбудется”, – отреагировали поклонники певицы.

“Почему Алла одна?” – удивились фолловеры.

“Она собирается поджигать бумажечку с желанием, чтобы выпить ее с шампанским”, – предположили пользователи сети.

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Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)

Контекст:

Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

23 декабря 2011 года Пугачева вышла замуж за российского шоумена Максима Галкина. Они живут в подмосковной деревне Грязь. У пары двое детей-двойняшек, которых 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Старшей дочери Пугачевой, певице Кристине Орбакайте исполнилось 50 лет. Ее отец – первый муж Пугачевой, литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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