У российского бизнесмена, экстрадированного в США, есть доступ к документам о вмешательстве РФ в американские выборы – Bloomberg

В конце 2021 года американские власти обвинили Клюшина, экстрадированного из Швейцарии 18 декабря, в мошенничестве с ценными бумагами. Также выяснилось, что россиянин был кремлевским инсайдером и руководил информационно-экспертной фирмой, работающей с высшими эшелонами российских властей, утверждает агентство.

Bloomberg отмечает, что работа Клюшина в области кибербезопасности и связи с Кремлем могут сделать его полезным источником информации для американской разведки. Если он решит сотрудничать с США, то сможет предоставить американцам информацию о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

По данным источников агентства, Клюшин имеет доступ к документам, касающимся российской маркетинговой кампании по взлому серверов Демократической партии во время выборов в США. Эти документы якобы указывают на то, что взлом проводился российской военной разведкой ГРУ, и способны впервые предоставить США подробные документальные доказательства предполагаемых попыток России повлиять на выборы.

Согласно информации источников Bloomberg, Клюшин имел доступ к секретной информации различных операций ГРУ за границей, его IТ-агентство “M-13” работало на президента России и другие органы российской власти. Среди подчиненных Клюшина – экс-сотрудник российской военно-морской разведки Иван Ермаков, которого подозревают во взломе программ компьютерных систем Демократической партии США.

Контекст:

Клюшин был арестован и взят под стражу в Швейцарии в марте 2020 года, писал Gotham City. В июне 2021 года представитель Минюста США сообщил агентству AFP, что американские власти обвиняют Клюшина и его сообщников в инсайдерской торговле на суммы “в десятки миллионов долларов”. Эту информацию подтвердили изданию Tages Anzeiger в минюсте Швейцарии.

Адвокат россиянина Оливер Сирик в интервью Le Matin Dimanche заявлял, что задержание Клюшина имеет “политическую подоплеку”, сообщал ТАСС. В августе Федеральное управление юстиции Швейцарии отклонило запрос РФ об экстрадиции Клюшина в Россию, по данным РИА Новости.

13 декабря Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил апелляцию Клюшина на решение о его экстрадиции в США, не приняв во внимание аргумент предпринимателя о том, что он якобы стал жертвой политической кампании в США. 18 декабря российский бизнесмен был экстрадирован в США.

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