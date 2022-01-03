Новый смартфон Asus Zenfone 9 получит дополнительный экран на задней панели

В сети появилось первое изображение новой модели смартфона Asus Zenfone 9, который, судя по тому, что можно увидеть на картинке, получит дополнительный миниатюрный экран на задней панели.

По словам экспертов, наличие дополнительного экрана с противоположной стороны можно увидеть уже на многих концептах. Не исключено, что такое решение обретет популярность в ближайшие год-два.

Проблема лишь в том, чтобы найти реальное применение дополнительному экрану. Пока, судя по рассказам разработчиков, он может оказаться полезным только в отдельных случаях. Но стоит ли настолько увеличивать себестоимость устройства только для того, чтобы немного покреативить? Впрочем, эксперты все-таки советуют посмотреть, как будут продаваться такие смартфоны после массового выхода на рынок.