Компания Xiaomi выпустила новую стиральную машину

Китайская компания Xiaomi представила новую модель стиральной машины. Как поясняет разработчик, бытовой агрегат обладает прямым приводом и стоит недорого. А объем загрузки в машине может достигать 10 кг.

Еще одна характерная особенность машины состоит в том, что перед включением она сама определяет, какую массу вещей для стирки в нее заложили.

Исходя из этого, машина не включится при перегрузе. С другой стороны, будет использовано ровно столько стирального порошка, сколько необходимо, чтобы постирать заложенные в барабан вещи. Уровень шума во время работа не превышает 50 дБ. Производитель гарантирует эффективность чистки на уровне 99,5%, а полную стерилизацию на 96%. Цена в рознице составит 315 американских долларов.