 

Более 300 фур застряли на Военно-Грузинской дороге

03.01.2022, 15:37, Новости дня
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Около 340 фур не могут продолжить движение и остановились на Военно-Грузинской дороге, которая сейчас закрыта для большегрузов, информирует пресс-служба МЧС РФ.

«Возобновления движения по Военно-Грузинской дороге ожидают 340 большегрузов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Движение на участке город Владикавказ – населенный пункт Верхний Ларс – в направлении на выезд из РФ временно недоступно для большегрузов в связи с ухудшением погодных условий.

Отмечается, что для водителей силами ГУ МЧС РФ по Северной Осетии в районе пропускного пункта Верхний Ларс развернут пункт обогрева, где можно выпить чай и зарядить мобильные устройства.

В конце декабря трассу М-5 в Оренбургской области, Башкирии и Татарстане временно закрывали для автобусов, такси и грузовиков из-за снежного шторма. 



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