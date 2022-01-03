Более 300 фур застряли на Военно-Грузинской дороге

Около 340 фур не могут продолжить движение и остановились на Военно-Грузинской дороге, которая сейчас закрыта для большегрузов, информирует пресс-служба МЧС РФ.

«Возобновления движения по Военно-Грузинской дороге ожидают 340 большегрузов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Движение на участке город Владикавказ – населенный пункт Верхний Ларс – в направлении на выезд из РФ временно недоступно для большегрузов в связи с ухудшением погодных условий.

Отмечается, что для водителей силами ГУ МЧС РФ по Северной Осетии в районе пропускного пункта Верхний Ларс развернут пункт обогрева, где можно выпить чай и зарядить мобильные устройства.

В конце декабря трассу М-5 в Оренбургской области, Башкирии и Татарстане временно закрывали для автобусов, такси и грузовиков из-за снежного шторма.