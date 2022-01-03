В ЕС захотели поучаствовать в переговорах РФ и США

Телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена заставили Евросоюз почувствовать себя исключенным из мировой повестки, информирует немецкая газета Der Tagesspiegel.

«Мы не хотим быть зрителями, за спинами которых принимаются решения», – сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает RT.

В статье указывается, что несмотря на заявления США о тесном сотрудничестве с коллегами из ЕС, европейские представители оказались непричастны к переговорам о гарантиях безопасности, предложенных Россией.

Включить Евросоюз в переговорный процесс также попросил лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.

30 декабря состоялся разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявили в Белом доме, Байден пригрозил РФ экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия РФ могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям РФ с Западом вообще».