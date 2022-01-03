 

Украинский депутат поздравил граждан с Новым годом под обращение Путина

03.01.2022, 14:38, Новости дня
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Депутат Болградского районного совета Одесской области от украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виталий Градинар опубликовал в соцсетях поздравление с Новым годом с фото на фоне видеообращения президента РФ Владимира Путина.

Градинар опубликовал фото в Facebook.

На снимке он держит стакан на фоне стены с телевизором, на котором по телеканалу «Россия 24» транслируется новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам.

«Всем нам мира и благополучия!», – подписал фото депутат.

Ранее в Раде указали на интерес украинцев к новогоднему обращению Путина.



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