Украинский депутат поздравил граждан с Новым годом под обращение Путина

Депутат Болградского районного совета Одесской области от украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виталий Градинар опубликовал в соцсетях поздравление с Новым годом с фото на фоне видеообращения президента РФ Владимира Путина.

Градинар опубликовал фото в Facebook.

На снимке он держит стакан на фоне стены с телевизором, на котором по телеканалу «Россия 24» транслируется новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам.

«Всем нам мира и благополучия!», – подписал фото депутат.

Ранее в Раде указали на интерес украинцев к новогоднему обращению Путина.