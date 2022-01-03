 

“Сумасшедшие темпы роста”. Количество пользователей “Дії” превысило 13 млн

03.01.2022, 14:20, Новости дня
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“Только что прошли отметку в 13 млн уникальных пользователей “Дії”. За 2021 год мы выросли больше, чем в пять раз. Сейчас ежедневный прирост новых пользователей – плюс 50–70 тыс. Это сумасшедшие темпы роста даже для любого технологического бизнеса. В приложении сейчас 15 документов и девять услуг. Все пользуются COVID-сертификатами, водительскими, оплачивают налоги”, – отметил министр.

Он подчеркнул, что “Дію” принимают более 1 800 организаций по всей стране. На данный момент онлайн доступны 72 государственные услуги в разных сферах.

“Для украинцев “Дія” – это способ общения с государством в несколько кликов, пример здоровой коммуникации между человеком и государством. Для меня как менеджера “Дія” – это возможность сделать проект, который точно войдет в историю Украины”, – резюмировал Федоров.

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “єМалятко”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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