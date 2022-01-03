“Спасибо, Юляш, что сделала моего друга счастливым, родила дочь”. Известная певица вместе с вдовой Абдулова посетили его могилу

“Сегодня годовщина ухода моего близкого друга, с которым связаны невероятные, самые значимые моменты жизни и очень теплые воспоминания Для нас, его близких и друзей Новый год – праздник неоднозначный. Вот уже 14-й год мы живем без Саши”, – написала Долина.

Певица отметила, что с каждым годом ощущает, как ей его не хватает.

“Спасибо, Юляш, что ты сделала моего друга счастливым, все годы была рядом, родила дочь, с которой, к счастью, он успел побыть. За то, что ты была с Сашей последние дни, часы и минуты его жизни”, – написала Долина.

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Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

Контекст:

Юлия Абдулова в браке с актером прожила с 2006 года до его смерти, случившейся в январе 2008 года. В 2007 году у них родилась дочь Евгения.

Актер похоронен на центральной аллее Ваганьковского кладбища в Москве.

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