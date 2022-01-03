 

В МИД не исключили осложнения процесса сертификации «Северного потока – 2» со стороны США

03.01.2022, 13:08, Новости дня
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Процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться до лета, не исключены новые меры США, сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По словам Панкина, «регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс сертификации «Северного потока – 2»), а именно, производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его многие месяцы (…) да, это может и до лета продлиться», передает РИА «Новости».

Он не исключил, что процесс сертификации может быть осложнен со стороны США.

«После этого может быть там кувалда американская – почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по «Северному потоку» не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить. То есть козни могут быть на каждом шагу», – сказал дипломат.

Ранее Панкин заявил, что РФ не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину.

При этом ранее в МИД выразили уверенность в договороспособности Германии по «Северному потоку – 2».



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