“Вы трезвой-то бываете?”, “Платье можно было поскромнее надеть”. Волочкова отожгла дома у 95-летнего хореографа Григоровича

“Сегодня юбилей, 95 лет, у моего ангела Юрия Николаевича Григоровича. Вы не представляете, какой путь мы прошли вместе!” – написала она.

Как отметила балерина, она обязана Григоровичу жизнью.

“Если бы не он, меня бы не было у вас на нашей земле! В 1996-ом году Юрий Но это была не просто медаль. Это медаль по жизни! Которую я не снимаю с груди! Браво мэтру!” – заявила Волочкова.

В ролике она предстала в красном облегающем миниплатье. Она обнимала хореографа, а тот целовал Волочковой руки.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Подписчики отреагировали на пост.

“Платье поскромнее можно было надеть”, – отметила teldysheva.

“Вы трезвой-то бываете?” – спросила loreley1084.

“Даже в таком посте не могла написать добрые пожелания талантливому режиссеру и хорошему человеку! Только самовосхваление: я, меня, мне… Жуткая бестактность”, – заявила ma.riiaivanova338.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

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