Транзит российского газа через Украину в Словакию упал почти на 30%

Транзит российского газа через Украину в Словакию резко снижается второй день, он упал почти на 30%, следует из данных словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.

Прокачка российского газа через точку соединения Ужгород – Вельке Капушаны, пограничный пункт между Украиной и Словакией сократился с 49,5 млн кубометров (1 января) до 35,5 миллиона кубометров (2 января), снижение составило почти 30%, передает РИА «Новости».

31 декабря показатель достиг 83,8 миллиона кубометров, а в первый день 2022 года упал до минимального за два месяца значения, сократившись почти на 40%

При этом транзит российского газа в Словакию в ноябре колебался в диапазоне 42,7-94,5 млн кубометров в сутки, а в декабре – 69,1-90,2 млн кубометров.

Снижение поставок происходит на фоне того, что Газпром почти две недели не бронирует мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу в Германию.