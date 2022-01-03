 

Боевики напали на военный автобус в Сирии

03.01.2022, 9:28, Новости дня
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Пятеро сирийских военнослужащих погибли и 20 пострадали после нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на военный автобус, передает государственное телевидение САР.

Источник сообщил, что атака произошла вечером в воскресенье, «военный автобус подвергся ракетной атаке на территории примерно в 50 километрах к востоку от третьей станции в сирийской пустыне (Бадия), которую совершила группа террористов», передает РИА «Новости».

«Атака сопровождалась очередями из орудия 23-мм, в результате чего погибли пятеро военных. Еще 20 получили ранения», – говорится в сообщении канала.

Другие подробности не приводятся.

Ранее сирийский военный пострадал от снайперского огня террористов в Идлибе.



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