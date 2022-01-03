“Впечатление, что хату обнесли”. Каменских засветила голые ноги в своей неряшливой гардеробной

“Только в одном случае дома может быть такой хаос. Когда началась подготовка к долгожданному отпуску” – написала 34-летняя певица.

“Или когда есть дети”, – уточнила в комментариях marianna_sabov.

“Класс, я думала, что такое бывает только у меня в комнате! Приятно, что я не одна такая”, – призналась english_liliia.

“Такое впечатление, что хату обнесли…” – написал khersonnikolay.

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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта “Потап и Настя” в обновленном составе.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года.

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