 

Глава Пентагона заболел COVID-19

03.01.2022, 9:12, Новости дня
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Глава Пентагона рассказал, что у него появились симптомы болезни, когда он был в отпуске, который проводил дома. Он сделал тест на коронавирус, и тот показал положительный результат. 

Следующие пять дней чиновник проведет дома на самоизоляции. В течение этого периода он сохранит за собой все свои полномочия и будет виртуально участвовать в важных встречах и консультациях, “насколько это возможно”. В других случаях его функции возьмет на себя его заместитель. 

По словам Остина, последний раз он непосредственно общался с президентом США Джо Байденом 21 декабря – более чем за неделю до того, как у него появились первые симптомы. В то утро он проходил тестирование, и результат был отрицательным.

Остин отметил, что болезнь у него проходит в легкой форме.

“Как мне объяснил врач, моя полная вакцинация – и ревакцинация, которую я получил в начале октября – сделали инфекцию намного более легкой, чем она могла бы быть в противном случае. И я благодарен за это”, – сообщил он. 

Остин подчеркнул, что наличие прививок от коронавируса останется обязательным требованием в вооруженных силах США, и призвал всех, кто имеет право на повторную вакцинацию, пройти ее.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Хопкинса, на 3 января 2022 года в США с начала эпидемии подтвердили более 55,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 826 тыс. пациентов с COVID-19.

Соединенные Штаты лидируют по числу новых случаев болезни. Последняя волна заражений связывается с распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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