В Украине заболели COVID-19 за сутки 1,8 тыс. человек, умерли 114

Среди заболевших 97 детей и 24 медработника.

“Также за минувшие сутки: госпитализировано – 1 168 человек; летальных исходов – 114; выздоровели – 2 537 человек”, – сказано в сообщении.

Днем ранее, 1 января за сутки выявили 1 863 новых случая заболевания СOVID-19, причем ни одного пациента не госпитализировали. 31 декабря случаев было 5 026, 30 декабря – 7 029.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 3 676 342 случаев COVID-19 и 96 301 смертей из-за болезни.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.

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