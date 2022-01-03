 

Пассажиры автобуса отравились угарным газом в Магаданской области

03.01.2022, 8:44, Новости дня
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Прокуратура Магаданской области начала проверку по данным об отравлении десяти пассажиров автобуса угарным газом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о происшествии появилась в СМИ: 2 января микроавтобус с десятью пассажирами следовал по маршруту поселок Усть-Омчуг – Магадан, по пути в салоне транспортного средства скопился угарный газ, что повлекло ухудшение самочувствия граждан, говорится на сайте прокуратуры.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались.

Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в Оренбуржье пять человек отравились угарным газом.



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