 

Академик РАН Бокерия дал необычный совет переболевшим коронавирусом

03.01.2022, 8:44, Новости дня
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Академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия порекомендовал переболевшим COVID-19 читать вслух по 15 минут каждый час.

Бокерия сказал, что он «очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут», передает РИА «Новости».

По его словам, это позволит наладить работу межреберных мышц и всей дыхательной мускулатуры тела.

«Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно», – заключил Бокерия.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее академик объяснил проблему антипрививочников недостаточностью просвещения.



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