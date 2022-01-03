Академик РАН Бокерия дал необычный совет переболевшим коронавирусом

Академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия порекомендовал переболевшим COVID-19 читать вслух по 15 минут каждый час.

Бокерия сказал, что он «очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут», передает РИА «Новости».

По его словам, это позволит наладить работу межреберных мышц и всей дыхательной мускулатуры тела.

«Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно», – заключил Бокерия.

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Ранее академик объяснил проблему антипрививочников недостаточностью просвещения.