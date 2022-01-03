 

Курс гривны не изменился за праздники

03.01.2022, 7:44, Новости дня
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Курс гривны к доллару остался на прежнем уровне – 27,28 грн/$.

К евро украинская валюта находится на уровне 30,92 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю составляет 3,64 грн/10 руб.

В Национальном банке Украины предупреждали, что с 31 декабря по 4 января в Украине будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, установленные НБУ 30 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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