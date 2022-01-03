 

Эксперт рассказала о росте пенсий в новом году

03.01.2022, 6:32, Новости дня
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Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала об индексации пенсий в наступившем 2022 году.

Индексация пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца равна 5,9% с 1 января 2022 года. Следовательно, вырастет стоимость 1 ИПК (индивидуального пенсионного коэффициента) для расчета уровня страховой пенсии до 104,69 рублей, фиксированная выплата, в свою очередь, составит 6401 рублей, отметила Финогенова в беседе с агентством ПРАЙМ.

Рост фиксированной выплаты приведет к росту доплат, привязанных к ее размеру: доплаты за иждивенца, за сельский и северный стаж, доплата к пенсиям инвалидов I группы и 80-ти летних граждан, добавила эксперт.

Социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7% с 1 апреля.

«Таким образом, с учетом повышения, среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18521 рублей, а социальной пенсии – 10307 рублей», – подчеркнула она.

Предложения президента РФ Владимира Путина касательно увеличения МРОТ на 8,6% с начала 2022 года привели и к повышению минимального прожиточного уровня для пенсионеров в регионах, заключила экономист.

Напомним, с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров в РФ были проиндексированы на 5,9% и выросли в среднем до 18521 рублей, что затронуло 30,78 млн человек. Кроме того, сокращенным на работе россиянам предпенсионного возраста разрешили раньше выходить на пенсию. Ранее в ПФР напомнили об условиях назначения пенсии в 2022 году.



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