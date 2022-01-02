Житель Хабаровска запустил салют в подъезде

В Хабаровске мужчина решил поджечь салют прямо в подъезде, видео инцидента появилось в социальных сетях.

На записи видно, как мужчина поджигает коробку, выходит, но не успевает полностью покинуть подъезд, потому что уже видны залпы салюта. Они попадают в припаркованные машины и самого пострадавшего, информирует 360.

Заряды прилетели ему прямо в лицо. Отмечается, что он при этом не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в результате использования пиротехники в новогоднюю ночь пять человек получили разные травмы. Два жителя Нижнего Новгорода 39-летний мужчина лишился ногтевой фаланги пальца правой руки, а женщина того же возраста травмировала глаз. Остальные получили различные ожоги.