 

Пушков указал на «удивительные последствия» расставания Литвы с Россией

02.01.2022, 19:56, Новости дня
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Литве не стоило «напрочь ссориться» с Россией, чтобы сейчас не экономить на всем, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Ранее стало известно о том, что литовцев начали учить экономить на электричестве.

«И стоило ради этого «евроинтегрироваться»? А главное – напрочь ссориться с главным поставщиком энергоресурсов в Европе? Чтобы на всем экономить, понижать температуру и мерзнуть? Удивительные последствия имеет расставание с Россией для этих республик, особенно Латвии и Литвы – от распродажи железных дорог до депопуляции», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее «Спутник. Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале сообщил, что в Литве поставщик энергии Elektrum Lietuva посоветовал гражданам кипятить меньше воды, понижать температуру в комнате до 16 градусов тепла и слушать музыку тише. Также среди рекомендаций – не включать телевизор «фоном» и понизить его яркость, а также использовать холодильник и посудомоечную машину только при их «полной загрузке».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что десятки миллионов жителей стран Евросоюза больше не в состоянии оплачивать главную услугу современной цивилизации – электроэнергию. Огромные счета за электричество породили массовые протесты. В Литве обсуждается также расширение помощи в отоплении 110 000 беднейших домохозяйств.

До этого обозреватель газеты ВЗГЛЯД писал, что цены на электричество в бывших Прибалтийских республиках СССР бьют все новые рекорды. И это при том, что прямо по соседству имеется мощный источник дешевого электричества – Россия. 



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