На Украине анонсировали телефонный разговор Зеленского и Байдена

Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Джо Байденом состоится в воскресенье после 23.00 мск, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

«Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор после 22.00 по Киеву (23.00 мск)», – написал Никифоров в своем Facebook.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен в воскресенье, 2 января, поговорить по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

До этого в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с Путиным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассчитывал, что «как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским». Этого не произошло.

В четверг состоялся разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.