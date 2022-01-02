“Милла, конечно, огонь-баба”. Голая Йовович сделала селфи в ванне

“С новым годом! Я очень-очень надеюсь, что, может быть, этот год будет лучше, чем предыдущий. Ну, чипсы и шампанское уже положили отличное начало. Так что, будем надеяться, что с этого момента все будет к лучшему. Посылаю вам много любви и надежд. Их хватит каждому, чтобы оставаться в безопасности, быть здоровыми, и принять множество ванн со своими младенцами!” – подписала она публикацию.

Фото 46-летней Йовович собрало больше 150 тыс. лайков.

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Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

“Так мило. С праздником”, – написал tminus500.

“Милла, конечно, огонь-баба”, – прокомментировал alexeybabay.

Контекст:

Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980-м ее семья переехала в Великобританию, а после – в США. Первую роль в кино она сыграла в 13 лет.

Актриса стала известной в 1997 году после премьеры фильма “Пятый элемент” французского режиссера Люка Бессона.

Йовович замужем за британским режиссером Полом Андерсоном. В браке у пары родились три дочери: Эва Габо (2007), Дашиэл (2015) и Ошун (2020).

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