В Минздраве рассказали, продлевается ли действие COVID-сертификата после третьей прививки

Он сказал, что в случае получения гражданином третьей дополнительной дозы (ее вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты) действие сертификата продлеваться не будет.

“Дополнительная доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации, поскольку человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека после двух доз прививки. Бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту. Сейчас она рекомендована для введения медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового прививочного курса. По состоянию на сегодняшний день 3600 человек уже получили бустерную дозу вакцины. Получение такой дозы прививки приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней”, – рассказал Кузин.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.

Бустерную (ревакцинальную) дозу советуют вводить в период от 181-го до 270-го дня после завершения основного курса вакцинации. Дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса, рассказывал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С начала кампании по иммунизации в стране сделали почти 24,5 млн прививок: первую дозу получили 14,7 млн украинцев, две – более 13,7 млн человек, третью дополнительную дозу ввели 4063 украинцам, бустерную дозу получили 5452 человека.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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