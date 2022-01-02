Французы восхитились новогодним обращением Путина

Читатели французской газеты Le Figaro обсудили новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина.

Внимание пользователей привлекла фраза о твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан. Комментаторы решили, что у Путина есть основания делать подобные заявления, передает РИА «Новости».

«Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны <…> Во Франции об этом можно только мечтать», – считает Dany vda.

«Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства», – отметил Omar Trecoul.

Кто-то выразил надежду, что глава США Джо Байден воспримет всерьез предупреждения РФ об «адекватных военно-технических мерах» в ответ на действия США и НАТО.

«НАТО хочет повеселиться, поэтому щекочет русского медведя, нарушая его красные линии, однако последствия этого будут ужасающие», – убеждена Yolanta.

Напомним, президенты РФ и США в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По информации Кремля, Джо Байден пригрозил «масштабными санкциями» из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин ответил, что это будет крупной ошибкой.

В 2021 году новогоднее обращение Путина во второй раз побило рекорд по продолжительности: оно продлилось шесть минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов.