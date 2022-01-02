Мнения: Сколько выходных нужно россиянам

В 2022 году нас ждет 118 выходных и праздничных дней на 247 рабочих. То есть на каждые два рабочих дня приходится один выходной. Казалось бы, все, приехали. Страна окончательно разленилась. Никто не работает. Скоро вообще будет на один рабочий день – два праздничных. Только где бы еще и когда бы денег заработать на весь этот бесконечный фестиваль?

В 2022 году нас ждет 118 выходных и праздничных дней на 247 рабочих. То есть на каждые два рабочих дня приходится один выходной. Казалось бы, все, приехали. Страна окончательно разленилась. Никто не работает. Скоро вообще будет на один рабочий день – два праздничных. Только где бы еще и когда бы денег заработать на весь этот бесконечный фестиваль?

Однако есть много «но». Мы, конечно, не Америка, но в этом смысле мало отличаемся от практики, принятой в США (да и почти везде в мире), где официальные выходные обязательны только для госслужащих, а для занятых в частном секторе – как решит бизнес. Особенно если это малый бизнес. Около моего дома мини-пекарня, где каждый день пекут лаваши и хачапури. На январские праздники они также работают. Не закрываются. Может, назначили внутри себя какие-то смены, но пекарня дымит и свежий хлеб продается в окошечке.

Наши официальные выходные и праздники в полной мере относимы только к «бюджетникам», да и то не ко всем, и к работникам крупных предприятий, да и то не всех. Дежурят врачи в больницах, пожарные расчеты, полиция, МЧС, охранники, работают предприятия непрерывного цикла, несут службу военные, моряки не возвращаются быстренько в порты России, чтобы сгонять на выходные к семье, космонавты летят, а также летчики и стюардессы, едут поезда и автобусы, работают вокзалы, открыты кафе и рестораны, рынки и магазины, спортивные клубы и секции, дворники скалывают лед – в общем, жизнь продолжается. А чтобы в современной цивилизации жизнь продолжалась, обязательно кто-то должен работать. И очень много кто. В масштабах страны миллионы граждан будут трудиться и на выходных, и в праздники.

После вынужденного безделья карантинных локдаунов, когда были закрыты многие предприятия сферы обслуживания, длинные выходные видятся как что-то совсем «лайтовое». Гораздо более беспокоит народ проблема QR-кодов, без которых совсем уже «ни туды и ни сюды». Особого урона от длинных выходных экономика, очевидно, не несет. Не потому, что работы никакой нет и никто не работает. Наоборот. Потому, что кому надо, тот все равно работает. Даже если официально у него на предприятии или в учреждении выходной, он может поработать дома, удаленно, на своем компьютере. Многие «белые воротнички» уже приучились к такому режиму и теперь боятся, что рано или поздно придется вернуться в офисы на восемь часов в день и пять дней в неделю. Но не придется. Мир поменялся.

В прошедшем году обсуждали не отмену январских выходных, а перенос их на май. Потому что теплее. И многим было бы приятнее поехать за город в теплую погоду. Не все граждане любят санки, лыжи и прочие виды зимнего отдыха. Да и соответствующая инфраструктура у нас где-то не развита, а где-то дороговата для обычного человека. К длинным выходным все привыкли. Есть в них безусловные плюсы. Это как бы дополнительное социальное пособие со стороны государства для тех, чья зарплата оплачивается из бюджета. А еще по закону если срок исполнения обязательства приходится на официальный выходной, то срок истекает в первый рабочий день, следующий за выходным. Таким образом должники получают отсрочку исполнения обязательств. Иногда даже такая небольшая отсрочка важна и полезна.

Но есть и минусы. Главное отрицательное последствие длинных выходных лично я вижу в усилении «маятниковой миграции». Хотя миллионы граждан продолжают работать, другие миллионы отправляются отдыхать, даже «подгадав» с больничным, присоединив отпуск, взяв отгулы и так далее. В результате все сметающая на своем пути волна отдыхающих наводняет транспорт, гостиницы, турбазы. Вообще для любой инфраструктуры такие наплывы – это плохо. Они создают пиковые нагрузки, а потом наступают провалы. В этой ситуации трудно планировать. Мощностей всегда то не хватает, то они лишние. Типичный пример маятниковой миграции – автомобильные пробки. Утром все едут с жилых окраин на работу в центр города, а вечером наоборот. И утром полупуста дорога из центра, а вечером в центр. Хорошо было бы придумать так, чтобы передвигать полосы движения: утром шесть полос в центр, а две из центра, вечером шесть из центра, а две в центр. Но пока такой технологии нет. Или мы о ней не знаем. Люди теряют время, нервы, попадают в аварии, портят дороги.

То же самое с отпусками и выходными. Плохо, когда у всех отпуска в одно и то же время или когда выходные одновременно у всех. Значит, авиабилетов и ЖД-билетов в пиковые периоды не достать, во всяком случае по нормальной цене. Санатории перегружены. А в межсезонье все пустое и нерентабельное. А ведь у нас еще и климат диктует. Недаром просили январские праздники перенести на май. Но у меня есть иное решение.

Нужно расшириться куда-нибудь на юг. Нам не хватает южных курортов. Крым хорошо, но зимой все-таки не очень. Сочи зимой прекрасен как горнолыжный курорт, но многим ведь хочется теплого моря и солнышка, а не снега и льда. Да и дорого очень в Сочи. А есть такой прекрасный остров (на самом деле архипелаг) Занзибар. Он принадлежит сейчас африканской стране Танзании. Африканцы очень хорошие, добрые люди. Надо построить на острове несколько русских школ и обучить население русскому языку. Они умные, они научатся.

Потом проведем референдум и присоединим остров к России. Ну или возьмем в аренду. Поставим там военную базу. Сделаем хороший аэропорт и наладим прямые рейсы Краснодар – Занзибар. Обязательно с государственной дотацией. Путевки по льготной цене учителям, воспитателям, медикам, военным. И танзанийцев ни в коем случае не обидим. Возьмем их страну в ЕАЭС и вообще будем дружить. Мы же не англосаксы какие, не колонизаторы.

Главное, что туда можно будет зимой летать, на январские выходные даже (если в январе не начнется «плавающий» занзибарский сезон дождей). Рассредоточим пляжный отдых по году. И Крым чуть подразгрузим. Вот так надо мыслить. Масштабно. Кстати, океан там Индийский. Можно будет заодно осуществить приписываемое одному российскому политику (он от авторства отказался) пророчество о том, что русский человек будет омывать свои ноги в Индийском океане. Оказывается, вот что имелось в виду.

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