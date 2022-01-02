Колокол Памяти погибшим воинам открыли в Ивано-Франковске

“Начинаем год с молитвы о погибших воинах. В первый день нового года в Мемориальном сквере Ивано-Франковска торжественно открыли и освятили Колокол Памяти”, – написала Онищук.

По ее словам, теперь в сквере будет ежемесячно проходить церемониал чествования защитников и защитниц Украины, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность государства.

Как пояснила глава ОГА, Колокол Памяти будет звучать столько раз, сколько жителей Ивано-Франковской области погибли с начала боевых действий на востоке Украины в том или ином месяце.

https://www.facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk/posts/150629297307297

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Он вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые сутки.

23 декабря 2021 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены.

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