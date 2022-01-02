 

Кофе снижает риск заболеваний печени

02.01.2022, 10:24, Новости дня
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Ученые из двух университетов, в Эдинбурге и Саутгемптоне, провели исследование влияния кофе на организм человека и становили, что ежедневное употребление данного напитка значительно снижает риск почти всех известных заболеваний печени.

По мнению специалистов, оптимальной дозой является 3-4 чашки в день.

К выводу о пользе употребления кофе ученые пришли, изучив истории болезней почти полумиллиона человек, ежедневно употребляющих кофе. Как оказалось, риск умереть от заболеваний печени при регулярном употреблении кофе снижается на 40%. А хронические заболевания печени среди этих людей встречаются на 20% реже, чем у тех, кто кофе пьет только иногда или вообще его не употребляет.  



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