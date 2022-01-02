 

CBS – в США следователи думают, предъявлять ли обвинения пострадавшему от зубов малайзийского тигра

02.01.2022, 10:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В штате Флорида работник зоопарка в городе Нейплс подвергся нападению со стороны редкого малайзийского тигра, после того как засунул руку в вольер с животным, передаёт CBS News. Прибывшим на место происшествия правоохранителям пришлось убить животное, чтобы спасти человека. И теперь следователи думают, выдвигать ли против пострадавшего обвинения, говорится в материале.

Сегодня официальные лица в зоопарке города Нейплс, штат Флорида, рассматривают вопрос об усилении мер безопасности вокруг вольеров с животными после того, как один из работников слишком близко подошёл к тигру и подвергся нападению.

Этот человек уже идёт на поправку, а вот тигра пришлось убить. Мы должны вас предупредить о том, что видео, снятое на нагрудный видеорегистратор, содержит шокирующие кадры. С репортажем корреспондент CBS News Омар Вийафранка.

ПОСТРАДАВШИЙ: На меня напал тигр. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.

Этот полный отчаяния звонок поступил в службу 911 от человека, на которого напал тигр.

ОПЕРАТОР: Вы в клетке?

ПОСТРАДАВШИЙ: Нет, я снаружи. Он схватил меня за руку.

ОПЕРАТОР: Хорошо. Тигр схватил вас за руку?

ПОСТРАДАВШИЙ: (Плачет.) Да.

В среду вечером нагрудный видеорегистратор запечатлел ужасную сцену, когда флоридские помощники шерифа спешно прибыли к вольеру с тигром в зоопарке города Нейплс.

ПОСТРАДАВШИЙ: Пожалуйста, помогите мне.

Там они обнаружили 26-летнего Ривера Розенквиста, который кричал, прося о помощи. Его окровавленная руку всё ещё находилась в зубах малайзийского тигра.

ПОМОЩНИК ШЕРИФА: У вас есть транквилизатор?

Они попытались постучать по ограде, чтобы отпугнуть тигра. Но в конце концов помощникам шерифа пришлось застрелить восьмилетнего тигра.

ПОМОЩНИК ШЕРИФА: Я его убью.

Розенквиста на вертолёте доставили в ближайшую больницу. Он сейчас находится в стабильном состоянии. По словам следователей, Розенквист сам засунул руку в клетку. Он входил в состав группы, которую зоопарк нанял для того, чтобы они убирали места общего пользования, а не вольеры с животными. Не предполагалось, что он будет приближаться к этому тигру.

Малайзийские тигры относятся к животным, находящимся под угрозой исчезновения. Это означает, что в дикой природе осталось менее 200 особей.

Нападения тигров случаются редко, но они происходили и в прошлом. В 2016 году малайзийский тигр напал и убил ведущего смотрителя в зоопарке Палм-Бич. Зоопарк Нейплс был сегодня закрыт, поскольку следователи пытались выяснить, что конкретно произошло и будут ли Розенквисту предъявлены обвинения.

Омар Вийафранка, CBS News.

Дата выхода в эфир 31 декабря 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / “Я не знаю, кто отправлял ему сообщения. Может, он зря деньги потратил?” Данилов отреагировал на заявление Порошенко о покупке “Прямого”

12.08 / Аэропорт Хабаровска эвакуировали из-за сообщения о «минировании»

29.09 / Кабмин Украины выделит $1,2 млн на вакцину от гриппа для профессиональных групп риска

04.06 / Разработчик рассказал об операционной системе HarmonyOS 2.0

14.07 / Американец грозил убить пассажиров самолета за отказ признать Иисуса чернокожим

09.07 / Россиянин убил жену сотней ударов за два часа

17.01 / В Израиле оценили вероятность войны США и Ирана

12.01 / Россия выразила готовность обсудить с США ограничения на развернутые ядерные боезаряды

25.04 / Епифаний рассказал, сколько приходов присоединились к ПЦУ

12.08 / Нефть подорожала на данных API о снижении запасов в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика