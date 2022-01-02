 

France 3 – «непрочный успех» — 20 лет назад Европа ввела единую валюту

02.01.2022, 10:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ровно 20 лет назад страны ЕС создали еврозону, которая значительно облегчила жизнь простых граждан и работающих на европейский рынок компаний, рассказывает France 3. При этом успех этого по большей части политического проекта оказался непрочным, а единая валюта едва не рухнула во время кризисов.

СОФИ ЛЕ СЕНТ, ведущая BFM TV: Это удобный случай поговорить об этой единой европейской валюте с нашим «европейцем» Франсуа Бодонне. Добрый вечер, Франсуа!

ФРАНСУА БОДОННЕ, корреспондент France 3 в Брюсселе: Добрый вечер, Софи!

СОФИ ЛЕ СЕНТ: Какие преимущества принесло с собой евро?

ФРАНСУА БОДОННЕ: Во-первых, для граждан, которыми мы являемся, евро отменило обмен валюты во время путешествий: больше не нужны марки, чтобы посетить наших немецких соседей, или драхмы для отдыха в Греции. Итак, европейцы оценили это упрощение. Евро также облегчило жизнь компаниям, которые экспортируют, продают свои товары в Европе. Сейчас в Еврозону входят 19 стран, и, таким образом, для всех этих компаний это огромный рынок из 340 миллионов потребителей.

СОФИ ЛЕ СЕНТ: Франсуа, мы забываем, но евро едва не рухнуло.

ФРАНСУА БОДОННЕ: Да, совершенно верно во время финансового кризиса 2008 года, а затем во время греческого кризиса 20102012 годов евро действительно едва не умер. И немного как сама Европа, вы знаете, которая всегда консолидировалась во время кризисов, так и в случае евро в то время создали Европейский стабилизационный механизм. Благодаря сотне миллиардов (евро. — ИноТВ) он позволил помочь, конечно, Греции, но также Испании и Португалии. Удалось спасти и эти страны, и евро.

СОФИ ЛЕ СЕНТ: Евро по-прежнему с нами, но спустя 20 лет его воспринимают немного как «незаконченную» валюту. Что ещё нужно сделать? Многое?

ФРАНСУА БОДОННЕ: Да, потому что, честно говоря, изначально евро было скорее политическим проектом, у которого в реальности не было экономической основы. Его ввели 20 лет назад, но затем… На самом деле, его надо было сначала создать, а мы сделали всё наоборот. И действительно, этот проект до сих пор не окончен. Например, сегодня в случае банкротства одного из банков в конкретной стране на его помощь всегда должно прийти правительство этой страны, что может привести в резкому росту госдолга. Так что к 20 годам евро стало успешным проектом, это так, но это непрочный успех.

Дата выхода в эфир 31 декабря 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / В Турции разбился арендованный у РФ пожарный самолет Бе-200

15.08 / В Черкассах мужчина угрожал взорвать управление СБУ в регионе – полиция

16.07 / Штаб ООС сообщил о режиме тишины для поисков раненого сержанта из эвакуационной группы ВСУ, затем сообщение удалили

20.01 / Взрыв в центре Мадрида. Стало известно о двоих погибших и раненых

02.11 / В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом

16.10 / В колонии Владикавказа произошел бунт

31.12 / “В связи с вредоносной деятельностью”. Власти Косово объявили персоной нон грата российского дипломата

28.05 / Солистка Go_А Павленко получила премию “Женщина ІІІ тысячелетия”

11.09 / В Германии предупредили Украину о последствиях запрета импорта российского газа

25.02 / Судебная система в нынешнем формате доказала свою непригодность – Зеленский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика