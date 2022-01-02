France 3 – «непрочный успех» — 20 лет назад Европа ввела единую валюту

Ровно 20 лет назад страны ЕС создали еврозону, которая значительно облегчила жизнь простых граждан и работающих на европейский рынок компаний, рассказывает France 3. При этом успех этого по большей части политического проекта оказался непрочным, а единая валюта едва не рухнула во время кризисов.

СОФИ ЛЕ СЕНТ, ведущая BFM TV: Это удобный случай поговорить об этой единой европейской валюте с нашим «европейцем» Франсуа Бодонне. Добрый вечер, Франсуа!

ФРАНСУА БОДОННЕ, корреспондент France 3 в Брюсселе: Добрый вечер, Софи!

СОФИ ЛЕ СЕНТ: Какие преимущества принесло с собой евро?

ФРАНСУА БОДОННЕ: Во-первых, для граждан, которыми мы являемся, евро отменило обмен валюты во время путешествий: больше не нужны марки, чтобы посетить наших немецких соседей, или драхмы для отдыха в Греции. Итак, европейцы оценили это упрощение. Евро также облегчило жизнь компаниям, которые экспортируют, продают свои товары в Европе. Сейчас в Еврозону входят 19 стран, и, таким образом, для всех этих компаний это огромный рынок из 340 миллионов потребителей.

СОФИ ЛЕ СЕНТ: Франсуа, мы забываем, но евро едва не рухнуло.

ФРАНСУА БОДОННЕ: Да, совершенно верно — во время финансового кризиса 2008 года, а затем во время греческого кризиса 2010—2012 годов евро действительно едва не умер. И немного как сама Европа, вы знаете, которая всегда консолидировалась во время кризисов, так и в случае евро — в то время создали Европейский стабилизационный механизм. Благодаря сотне миллиардов (евро. — ИноТВ) он позволил помочь, конечно, Греции, но также Испании и Португалии. Удалось спасти и эти страны, и евро.

СОФИ ЛЕ СЕНТ: Евро по-прежнему с нами, но спустя 20 лет его воспринимают немного как «незаконченную» валюту. Что ещё нужно сделать? Многое?

ФРАНСУА БОДОННЕ: Да, потому что, честно говоря, изначально евро было скорее политическим проектом, у которого в реальности не было экономической основы. Его ввели 20 лет назад, но затем… На самом деле, его надо было сначала создать, а мы сделали всё наоборот. И действительно, этот проект до сих пор не окончен. Например, сегодня в случае банкротства одного из банков в конкретной стране на его помощь всегда должно прийти правительство этой страны, что может привести в резкому росту госдолга. Так что к 20 годам евро стало успешным проектом, это так, но это непрочный успех.

Дата выхода в эфир 31 декабря 2021 года.