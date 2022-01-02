 

Боевики на Донбассе в первые сутки 2022 года четыре раза нарушили договоренности о перемирии – штаб ООС

02.01.2022, 9:00, Новости дня
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С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано. 

Вчера боевики открывали огонь по украинским позициям в районе Широкиного, Новолуганского, Водяного и Зайцево Донецкой области, применяли крупнокалиберные пулеметы, автоматические и противотанковые гранатометы, стрелковое оружие, сказано в сводке.  

“Потерь среди военнослужащих Объединенных сил из-за действий врага нет. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними”, – добавили в штабе. 

31 декабря, в канун Нового года боевики три раза нарушили договоренности о перемирии, в результате чего погиб украинский военнослужащий. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1269531173539496

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками. 

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые сутки. 

23 декабря 2021 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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