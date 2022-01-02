 

В Украине 1 января подтвердили менее 2 тыс. новых случаев COVID-19, ни одного пациента не госпитализировали

02.01.2022, 9:00, Новости дня
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Об этом пресс-служба Минздрава сообщила в Facebook. 

Также за прошлые сутки в стране выздоровели от коронавирусной инфекции 2259 человек, скончалось 98 пациентов. Ни одного украинца, заболевшего COVID-19, вчера не госпитализировали. 

“За все время пандемии в Украине заболело 3 674 538 человек, выздоровели – 3 477 18. Летальных исходов – 96 187”, – уточнили в Минздраве. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2035119663317795

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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